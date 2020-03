Drehpause für Luxusdampfer Das Traumschiff ändert aufgrund der Corona-Krise ihren Drehplan

Seit 1981 fährt das Traumschiff rund um die Welt und zeigt jedes Mal aufs Neue einzelne Schicksale in einer traumhaften Kulisse. Aktuell ist der Kurs unter Fernseh-Kapitän Florian Silbereisen (38, "Das große Fest der Besten") jedoch ins Stocken geraten. Aufgrund der Corona-Krise beschloss das Produktionsunternehmen, die Dreharbeiten kurzzeitig auszusetzen. In einer Pressemeldung des ZDF wird von einem geringen Risiko einer Infektion an Bord gesprochen. Trotzdem hat man sich dazu entschieden, den Drehplan zu ändern.