Ein Sprecher der Bavaria Film bestätigte der AZ am Freitag den Covid-19-Fall. "Die Dreharbeiten zu 'Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull' wurden am Donnerstag kurzzeitig sicherheitshalber unterbrochen, nachdem ein Produktionsfahrer positiv auf Covid-19 getestet worden war", so der Sprecher.

Am Donnerstag und Freitag sollten alle rund 100 Personen des Teams getestet werden. Doch obwohl am Freitagnachmittag noch nicht alle Testergebnisse vorlagen, ist geplant, die Dreharbeiten bereits am Samstag fortzusetzen.

Dreharbeiten zu "Felix Krull" werden fortgesetzt

Die Produktion unterliege strengsten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Testungen des Teams und der Schauspieler werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen. "Infektionsfälle können auf diese Weise frühzeitig identifiziert werden und es wird so ermöglicht, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die den Schutz der Teammitglieder immer bestmöglich gewährleisten."

Die Dreharbeiten werden fortgesetzt, da der Fahrer "keinerlei ungeschützten Risikokontakt zu den Teammitgliedern hatte". Das habe eine intensive Recherche ergeben. Ein zweiter Test des Betroffenen fiel zudem negativ aus. Der Mann soll nun ein drittes Mal getestet werden.

