Drehbeginn noch in diesem Herbst? Michael Jackson: Mini-Serie über den King of Pop soll kommen

Am 29. August wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Einen Tag nach dem Jubiläum des King of Pop heißt es nun, dass eine Mini-Serie über den Superstar geplant sei, die eine unbekanntere Seite von ihm aufzeigen soll. Die Produktion würde demnach auf dem Buch "My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man" basieren, berichtet die US-Seite "Page Six".