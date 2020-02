Dreharbeiten zu "American Idol" Katy Perry bricht nach Gasleck zusammen

Nachdem daraufhin die Dreharbeiten abgebrochen und das Studio evakuiert wurde, sammelten sich Perry und Co. auf der Straße während sich die Feuerwehr auf die Suche nach dem Leck begab. "Das hier ist kein Witz", raunte Bryan noch in die Kamera, bevor Perry mit den Worten "Mir geht es nicht gut" zusammenbricht und unvermittelt zu Boden geht. In diesem Moment bricht die Aufnahme ab. Erst am kommenden Samstag wird die erste Folge der diesjährigen Staffel von "American Idol" auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt. Dort werden die Fans erfahren, ob es Perry mittlerweile wieder besser geht.