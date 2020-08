Dreharbeiten laufen bereits "Schwester, Schwester": Tom Beck in Staffel zwei dabei

RTL sorgt für neue Lacher: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" sind bereits in Berlin gestartet, wie der Sender verkündet. Ein frisches Gesicht wird in den zehn neuen Folgen den bereits bekannten Cast unterstützen: Schauspieler, Sänger und "The Masked Singer"-Gewinner Tom Beck (42, "You Are Wanted") ist dabei.