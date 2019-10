Inhalt der Amazon-Serie von Harry G

Ausgerechnet der leichtlebige Automechaniker Charlie Menzinger (Markus Stoll) wird vom Amtsgericht München zum Schöffen ernannt. Weil es vor dem Auftrag im Namen des Volkes kein Entkommen gibt und die von Berlin nach München versetzte Richterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter) partout nicht mit sich reden lässt, fügt sich Charlie widerwillig in sein Schicksal. In Zukunft entscheidet Charlie in seiner ganz eigenwilligen Art und Weise als ehrenamtlicher Richter über das Leben anderer, statt unter alten italienischen Sportwagen seines Freundes Xaver (Daniel Christensen) zu liegen. Schnell begreift er dabei, dass ihm seine neue Position gewisse Vorteile bringen kann. Doch seine Schöffenzeit wird ihn stärker verändern, als er ahnt…