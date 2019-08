Am Samstag starteten die ersten Castings für die kommende Staffel der RTL-Castingshow "Das Supertalent" in Bremen. Noch bis zum 24. August sucht die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (65), Sarah Lombardi (26) und Bruce Darnell (62) außergewöhnliche Künstler im Metropoltheater an der Weser. Los geht es dann mit der ersten Folge am Samstag, den 14. September ab 20:15 Uhr. Das große Finale steigt live am 21. Dezember.