Dreharbeiten für RTLzwei Cathy Hummels moderiert eigene Reality-Show

Cathy Hummels (32) weilt derzeit für einen Moderationsjob im thailändischen Phuket. Die Influencerin und Ehefrau von Mats Hummels (31) steht dabei für eine neue Reality-Show für RTLzwei vor der Kamera, wie der Sender in einer Mitteilung bestätigt hat. Zudem verbringt Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (2) die erste Reise ohne ihren Ehemann. "Ich bin für einen Monat mit meinem Ludwig in Thailand. Er kann sogar schon Danke auf Thailändisch sagen", erzählt Hummels im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Da sei er ihr einen Schritt voraus. "Das bekomme ich noch nicht hin. Aber ich muss ja auch arbeiten, und Ludwig hat mehr Zeit, sich aufs Thailändischlernen zu konzentrieren", so Hummels.