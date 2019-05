Bis vor Kurzem konnten Fahrgäste Verunreinigungen oder Defekte telefonisch oder per Mail melden. Die S-Bahn München wendet jährlich rund 4,5 Millionen Euro für die Innenreinigung der S-Bahnen auf, hinzu kommen nun weitere Kosten für den neuen Service. Dabei senden die Fahrgäste einfach eine WhatsApp-Nachricht mit Angabe der Wagennummer, Art der Beanstandung sowie einem Foto an die Nummer +49 157 923 947 31, woraufhin ein Putztrupp in Bewegung gesetzt wird. Die Reinigung auf WhatsApp-Bestellung gibt es mittlerweile bundesweit auf mehr als 200 Bahnhöfen.