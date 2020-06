München wird immer enger, und zugleich gibt es immer weniger Orte, an denen sich die wachsende Bevölkerung zwanglos treffen kann. Das war auch schon vor Corona ein Problem. Nun, mit eingeschränkter Gastronomie, hat es sich noch verschärft. Laut Polizei versammelten sich am Samstagabend wieder rund 300 Menschen an dem für Junggesellenabschiede und Geburtstagspartys beliebten Platz. 91 Personen erhielten einen Platzverweis, weil sie gegen die Abstandsregeln verstießen, so Polizeisprecher Werner Kraus. Und dabei hat der Sommer erst begonnen.