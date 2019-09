Dreamteam ermittelt im Albtraum München-"Polizeiruf 110": So wird die Premiere des neuen Teams

Hoffentlich! Denn Bessie, Cem, Maurer und der Vorgesetzte Strasser (Norman Hacker, 57) liefern zusammen mit dem, bis in die kleinste Nebenrolle faszinierend besetzen Cast, gewitzte und überaus spannende Sonntagskrimiunterhaltung ab.

Das surreale Moment

Einzig das surreale Moment, die Doppelhypnose-Szenen nach circa einer Stunde Sendezeit, könnte eine kleine Herausforderung für Fans klassischer Whodunit-Krimis sein - David Lynch (73) lässt grüßen. Die gezeigte Doppelhypnose gibt es so zwar nicht, wie Produzentin Annie Brunner (50) spot on news bestätigte, aber: "In Bayern und Baden-Württemberg gibt es in bestimmten Fällen Hypnose als Instrument der Polizeiarbeit." Und weil sie Hypnose generell nicht so abwegig finde, hätte sie auch "keine großen Berührungsängste" damit gehabt, erklärte Brunner weiter.

Herausragende Filmemacher am Werk

Wer den hochgelobten "Tatort: Im Schmerz geboren" (2014) aus Wiesbaden mit dem berühmt-berüchtigten Leichenrekord und den Schauspielern Ulrich Tukur (62), Ulrich Matthes (60), Alexander Held (60) und Co. mochte, den dürfte interessieren, dass auch der neue München-"Polizeiruf" von Regisseur Florian Schwarz (45) inszeniert wurde. Und wenn wir schon beim Lob sind: Herausragend sind im München-Krimi auch die Einfälle, mit denen das Kamerateam ein ums andere Mal überrascht, sowie die Filmmusik von Komponist Sven Rossenbach (53).