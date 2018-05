Sky überträgt alle anderen Spiele in der Konferenz

Allerdings hatten lediglich 24 Partien davon deutsche Beteiligung, da nur die Bayern die Gruppenphase überstanden hatten, Borussia Dortmund und RB Leipzig hingegen ausgeschieden sind. Das Interesse an Spielen ohne Beteiligung deutscher Clubs scheint also durchaus zu existieren, wenn auch – verständlicherweise – nicht ganz so hoch zu sein, wie bei Partien mit nationalen Vertretern. Und noch viel wichtiger: Wenn Dortmund, Hoffenheim und der FC Schalke 04 in der kommenden Spielzeit die Gruppenphase überstehen, wären dies alleine im Achtelfinale vier weitere Spiele deutscher Klubs.