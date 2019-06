Dramedy mit Daniel Donskoy RTL-Serie "Sankt Maik" bekommt eine dritte Staffel

"Sankt Maik" hätte in kürzester Zeit eine "überzeugende Markenstärke sowie eine überaus starke Performance bei unserem Streaming-Dienst TVNOW entwickelt", verkündet der Bereichsleiter Fiction, Philipp Steffens, in einer Pressemitteilung. "Wir glauben an dieses besondere Potenzial, das wir noch weiter ausbauen werden." "Sankt Maik" läuft immer dienstags ab 21:15 Uhr auf RTL.