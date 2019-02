AZ: Frau Baumgartner, inzwischen sehen wir Sie in der zwölften Staffel "Der Bergdoktor" im ZDF ...

MONIKA BAUMGARTNER: Der Wahnsinn, oder? Dass das ein so dauerhafter Erfolg ist und die Leute uns immer noch so gerne zuschauen. Und ich weiß dadurch, dass ich von April bis September immer Arbeit habe – das ist ja schon mal gut für eine Schauspielerin, in diesem wankelmütigen Beruf einen Dauerauftrag zu haben.