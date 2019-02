München - Anna Hanusch hat ein Fahrrad und einen Elektro-Roller, kein eigenes Auto. Vom nervtötenden Thema Parkplatzsuche ist die Neuhauserin also nicht betroffen. Als Bezirksausschussvorsitzende in Neuhausen-Nymphenburg kommentiert die Grünen-Politikerin allerdings jetzt die wachsende Ungeduld und den steigenden Unmut der Bürger in ihrem Viertel, wenn es um dieses Reiz-Thema geht: Parklizenzgebiet.