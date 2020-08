Am 5. Juni 2020 kam ihr Sohn Rome zur Welt: Ann-Kathrin Götze (30) hat auf Instagram nun Follower-Fragen rund um ihre Schwangerschaft, die Geburt und ihr Dasein als frischgebackene Mutter beantwortet. Unter anderem hat die Ehefrau von Fußballprofi Mario Götze (28) offenbart, dass Rome per Notkaiserschnitt zur Welt gekommen sei, "weil er in meinem Bauch Probleme bekam und sich in der Beckenendlage befand".