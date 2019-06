Paar in der Isar in Not: Slackliner hört Hilferufe

Aufgrund der starken Strömung wurde das junge Paar durch eine Wasserwalze gezogen und etwa 200 Meter weiter in Höhe des Maximilianswerkes an eine Beckenmauer gespült. Mit letzter Kraft konnten sich die beiden an einer Mauer "festkrallen". Lautstark riefen sie um Hilfe.