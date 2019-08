Drama und Sexgespräche "Promi Big Brother": Alle gegen Joey Heindle?

Auch sonst lagen die Nerven schon recht blank. Zusammen mit Zlatko und Gina schoss sich YouTuber Chris Manazidis (32) auf Eva ein, die seit Tagen mit einer Verstopfung zu kämpfen hat. Er fragte sich lautstark: "Will die uns für dumm verkaufen hier?" Und auch gegenüber TV-Detektiv Jürgen Trovato (57) wurde er wütend, als dieser am Montag das Live-Match abgebrochen hatte. Von Eva, Ginger und Almklausi (49) bekam er jedoch Beistand in der teils ohrenbetäubenden Diskussion.