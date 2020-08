Zwei Amtstierärztinnen besuchten Fellini in der eigens behindertengerecht umgebauten Wohnung. "Sie bestätigten zwar, dass Fellini in einem einwandfreien Pflegezustand sei, aber dass es nicht arttypisch sei, dass Fellini nicht flüchten oder springen kann", so das Ergebnis laut Köhler.

Nun hat sie ein Anhörungsschreiben vom Veterinäramt erhalten und muss ein Gutachten eines Fachtierarztes erstellen lassen. Sie befürchtet, dass sie für ihren Fellini vor Gericht kämpfen muss.

Aus Angst – und weil die junge Frau möchte, dass andere Besitzer gehandicapter Tiere nicht "den gleichen Albtraum wie ich durchleben müssen" – hat sie eine eigene Facebook-Seite für den Kater ins Leben gerufen und die Petition "Behinderte Katzen haben ein Recht auf Leben!" gestartet, die schon über 20.000 Menschen unterzeichnet haben.

