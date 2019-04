Portugals Ministerpräsident António Costa kondoliert Merkel

Portugals Ministerpräsident António Costa kondolierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sei bestürzt und übermittle der Kanzlerin "in dieser schweren Stunde" sein Bedauern, twitterte Costa am Abend. Eine Zahl, ob und wie viele Deutsche unter den 28 Opfern sind, nannte er nicht. Jedoch berichteten portugiesische Medien übereinstimmend, dass vermutlich viele Deutsche ums Leben gekommen sind. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte: "Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten." Besorgte Angehörige können sich nach Angaben der Bundesregierung unter der Rufnummer 030-50003000 an das Auswärtige Amt wenden.