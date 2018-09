Nach mehreren Stunden wurden die Bergungsversuche abgebrochen

Im zweiten Anlauf wurde versucht, von der Seite an die Unglückstelle zu gelangen, was jedoch an selbigen labilen Eismassen oberhalb der Rettungskräfte scheiterte. Gegen 12 Uhr, wurden die derzeitigen Bergungsversuche abgebrochen. Die Polizei und die Bergwacht wird ein weiteres Vorgehen in den folgenden Tagen prüfen.