München, Innsbruck - Unfassbare Tragödie am Donnerstagnachmittag in den Tiroler Bergen. Ein 47 Jahre alter Mann stürzte in Aurach (Bezirk Kitzbühel) vor den Augen seiner vier und sechs Jahre alten Söhne mit seinem Auto in den Tod. Das Opfer stammt aus dem Landkreis München, wie die Landespolizeidirektion Innsbruck am Freitag der AZ auf Anfrage bestätigte.