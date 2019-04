"Drachenmilch" gefällig? Themengerechte Drinks zum Serienstart von "Game of Thrones"

In der Hit-Serie "Game of Thrones" ist die Figur Tyrion Lennister (Peter Dinklage) kein Kostverächter. Einer seiner am häufigsten zitierten Sätze lautet: "Das ist es, was ich tue. Ich trinke und ich weiß Dinge." Ab der Nacht von Sonntag den 14. auf Montag, den 15. April gibt es die sechs Folgen der finalen achten Staffel hierzulande wöchentlich bei Sky zu sehen. Für die richtige Stimmung beim Anschauen können diese themengerechten Drinks von Autor Patrick Rosenthal aus seinem Werk "Das inoffizielle Kochbuch zu Game of Thrones" (riva Verlag) sorgen.