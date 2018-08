Altschauerberg - Gerade 40 Menschen leben in Altschauerberg (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim), jeder kennt hier jeden. Doch am Montag war plötzlich alles anders als normalerweise. Plötzlich gab es mehr Polizisten als Einwohner, sogar ein Unterstützungskommando fährt am Abend in den kleinen Ort - um die "normale" Polizei zu unterstützen.