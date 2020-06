Dr. Jürgen Brater erklärt Fünf erstaunliche Fakten über unseren Körper

Der kalte Schauer

Weshalb läuft es uns kalt den Rücken herunter - und nicht etwa den Bauch? "Das liegt daran, dass sich über den gesamten Rücken ein ziemlich dichtes Geflecht von Nervenfasern zieht, das permanent Temperatur, Schmerz und Druckempfindung Richtung Gehirn, Richtung Zentralnervensystem, leitet", so Brater. Diese Nerven seien von vegetativen Nerven begleitet. Diese seien am Rücken viel dichter als am Bauch.

"Erschrickt man sich nun beispielsweise oder bekommt Angst, dann sorgen diese vegetativen Fasern dafür, dass sich die Blutgefäße blitzartig zusammenziehen. Das löst einen kalten Schauer aus. Und da man eben am Bauch viel weniger dieser vegetativen Begleitnerven hat, entsteht dieses Gefühl nur im Rücken", erklärt er die Reaktion. Vermutlich handle es sich um eine Stressreaktion, um das warme Blut im Körper zu halten - eben das spüre man dann als kalten Schauer.

Wir gestikulieren beim Telefonieren

Unser Gegenüber kann uns nicht sehen; trotzdem fuchteln wir am Telefon mit den Armen durch die Gegend und setzen unsere Mimik ein. "Das Gestikulieren am Telefon hilft uns offenbar", sagt Brater zu dieser kuriosen Eigenschaft. "Offenbar lösen die Bewegungen in unserem Gehirn zielgerichtete Denkvorgänge aus oder erleichtern zumindest deren Entstehung."

Bei einer Studie in England seien die Versuchspersonen in zwei Gruppen eingeteilt worden. Die Aufgabe sei es gewesen, Bilder Begriffen zuzuordnen. "Die eine Gruppe durfte dabei die Hände bewegen, die andere nicht. Tatsächlich schnitten die Versuchspersonen, die ihre Hände benutzen durften, viel besser ab. Deshalb ist es wohl so, dass wir uns durch die Bewegung der Hände selbst helfen", beschreibt der Autor das Phänomen. "Je schwieriger das Thema ist, über das wir sprechen, desto mehr gestikulieren wir - und das völlig unbewusst." Wie das allerdings mit dem Gehirn zusammenhänge, sei noch nicht erforscht.

Wir halten beim Wasserlassen die Luft an

Bevor wir die Blase entleeren, halten wir wie selbstverständlich die Luft an. Denn: Ohne die Luft anzuhalten, könnten wir gar nicht beginnen. Brater erklärt diesen Fakt folgendermaßen: "Das Zwerchfell ist unterhalb von Herz und Lunge, oberhalb von Magen und Darm horizontal im Bauchraum ausgespannt - und damit auch oberhalb der Harnblase. Wenn wir die entleeren wollen, müssen wir zwangsweise Druck auf die Bauchorgane ausüben, denn nur dann öffnet sich der Schließmuskel." Das Zwerchfell sei aber auch der wichtigste Atemmuskel, "der bei seiner Anspannung die mit ihm verbundene Lunge wie einen Blasebalg ausdehnt und so Luft ansaugt". Damit das Zwerchfell nicht die darüber liegende Lunge erweitere, sondern bei der Anspannung Druck nach unten ausüben könne, müssten wir die Luft anhalten.

"Und das tun wir, indem wir mithilfe des Kehldeckels für einen Moment die Luftröhre verschließen und so, bevor wir das Zwerchfell aktivieren, die Atmung anhalten. Dann drückt die Muskelplatte auf die Bauchorgane und damit auch auf die Blase. Der Schließmuskel öffnet sich, und wir können es fröhlich plätschern lassen", erklärt er. "Sobald es dann aber läuft, können wir wieder atmen."