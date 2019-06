Wie das US-Brachenblatt "Deadline" berichtet, hat Williams einen Vertrag für die bereits bestätigte 16. und 17. Staffel der Erfolgsserie unterzeichnet, der auch eine Gehaltserhöhung für den Schauspieler mit sich bringt. Demnach wird Williams aufgrund seiner Rolle in dem Broadway-Stück "Take Me Out" aber möglicherweise nicht in allen Folgen der kommenden Staffel zu sehen sein, doch zumindest müssen die Fans nicht wie befürchtet Abschied von seiner Rolle nehmen.