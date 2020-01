Eine "außergewöhnliche Zeit"

"Es gibt keinen guten Zeitpunkt, um sich von einer Show und einer Figur zu verabschieden, die so viel von meinem Leben in den letzten 15 Jahren definiert haben", zitiert "Deadline" aus einem Statement von Chambers. Seit einiger Zeit hoffe er jedoch, mehr Abwechslung in seine Rollen und seinen Karriereweg bringen zu können. "Da ich dieses Jahr 50 Jahre alt werde und mit meiner bemerkenswerten, unterstützenden Frau und fünf wunderbaren Kindern gesegnet bin, ist jetzt diese Zeit gekommen", so der Schauspieler weiter.