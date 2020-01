Im Rahmen des vermeintlichen Familiendramas in Starnberg haben Beamte der Kripo Fürstenfeldbruck am 23. Januar die Wohnung des 19-jährigen Tatverdächtigen untersucht, der sich bereits wegen Mordverdachts in drei Fällen in Untersuchungshaft befindet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten mehrere Waffen sowie Munition sichergestellt werden – und ein Zusammenhang mit dem Raubüberfall in Emmering.