Doppeltes Versteckspiel "The Masked Singer": Ist die dritte Staffel schon beschlossene Sache?

Mit "The Masked Singer", dem deutschen Ableger des in Südkorea erfundenen Formats "King of Mask Singer", hat Privatsender ProSieben hierzulande einen Quotenhit gelandet. Noch bevor die zweite Staffel am 10. März dieses Jahres wieder anonyme Promis in kunterbunten Verkleidungen gegeneinander singen lässt, wird den Fans bereits Nachschlag in Aussicht gestellt. "Eine dritte Staffel 'The Masked Singer' in Deutschland ist für 2021 geplant", zitiert die "Bild"-Zeitung Christoph Körfer, den Sprecher von ProSieben.