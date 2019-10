Doppelter Verrat? Emilia Clarke: Dieser "GoT"-Kollege soll schuld am Becher-Fail sein

Auch Monate nach dem Serien-Finale von "Game of Thrones" erhitzt der sorglos am Set vergessene Kaffeebecher scheinbar noch immer die Gemüter. Als Gast in der Late-Night-Sendung von Jimmy Fallon (45) machte Emilia Clarke (33) nun aber unmissverständlich klar, dass sie nicht, wie von Co-Star Sophie Turner (23) behauptet, die Schuld an der peinlichen Panne trage. Stattdessen schob sie den Schwarzen Peter einem anderen "GoT"-Kollegen zu.