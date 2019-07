Doppelt hält besser Robbie Williams und Ayda Field wollen ihr Eheversprechen erneuern

Ayda Field (40, "Austenland") und Robbie Williams (45, "Let Me Entertain You") wollen ihr Eheversprechen erneuern. Der Sänger habe an ihrem 40. Geburtstag im Mai noch einmal um ihre Hand angehalten, verriet Field in der Show "Loose Women". "Ich hatte keine Ahnung, dass er das tun würde!" Das Paar hatte sich 2010 in Beverly Hills in einer sehr intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Field überlege nun deshalb, die zweite, neun Jahre später etwas größer aufzuziehen.