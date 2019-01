München - In der US-amerikanischen Kleinstadt Lexington hat sich zum Jahresende ein kleines Drama abgespielt, das nun auch weltweite Beachtung findet: An Silvester ist dort nämlich ein Lastwagen bei einem Unfall in Flammen aufgegangen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich aber nicht um einen gewöhnlichen Transporter: Denn der Lkw hatte Donuts an Bord.