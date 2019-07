Donnerstags im November "4 Blocks": Die letzte Staffel startet im Herbst

Die dritte und letzte Staffel der erfolgreichen Serie "4 Blocks" startet am 7. November. Die finalen sechs Folgen werden dann immer donnerstags um 21 Uhr bei TNT Serie ausgestrahlt, wie der Pay-TV-Sender am heutigen Mittwoch ankündigte. Zur Einstimmung werden die ersten beiden Staffeln wiederholt. Staffel 1 ist am 3. und 10. Oktober jeweils ab 20:15 Uhr mit drei Episoden am Stück zu sehen, Staffel 2 ab 17. Oktober immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen.