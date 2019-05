Donna Leon, Barnaby, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, hr, Tatort: Eine bessere Welt

"Ich möchte einen Mord melden". Mit diesen Worten taucht ein Mann namens Sven Döring (Justus von Dohnányi) in der Frankfurter Mordkommission auf. Die Kommissare Conny Mey (Nina Kunzendorf) und Frank Steier (Joachim Król) nehmen die Aussage zu Protokoll. "Mein Sohn liegt seit einem Jahr im Koma, und ich weiß, dass seine Freundin Mariam versucht hat, ihn zu ermorden, und dass ihr Kollege Seidel diese Tat vertuscht hat", klagt Döring. Auf die beiden Kommissare wirkt er verwirrt und extrem gefährlich. Will er sich an der vermeintlichen Täterin (Vicky Krieps) rächen?