Neu-Ulm - Eine 31-Jährige, die ihrem in die Donau gefallenen Handy hinterhergetaucht ist, hat in Neu-Ulm eine aufwendige Vermisstensuche ausgelöst. Nachdem die systematische Suche am Samstagabend eingestellt worden war, gab es doch noch ein gutes Ende: Beamte hätten die 31-Jährige am Sonntag wohlbehalten zu Hause in Neu-Ulm angetroffen, sagte ein Polizeisprecher.