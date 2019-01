Domenico herzt seine Freundin Dschungelqueen Evelyn Burdecki und Co. sind zurück in Deutschland

Domenico de Cicco wiedervereint mit seiner Freundin

Auch Domenico de Cicco (35) kam am Dienstagmorgen in Frankfurt an. Er herzte prompt seine Freundin Julia vor den Augen der zahlreichen Fotografen und ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, via Instagram-Story von seiner Rückkehr zu berichten. "Was hier los ist, ist ja nicht normal. Kamerateams, Fotografen..." Wie seine Ex-Flamme Evelyn ist aber auch er am meisten von der Tatsache überrascht, dass im Winter Winter ist: "Deutschland ist sehr kalt, Leute."