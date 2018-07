München - Puma hat mit Superstar Rihanna als Namenspatronin und großem Werbeaufwand Badelatschen mit Kunstpelzbesatz auf den Markt gebracht. In Herzogenaurach war man offenbar "not amused", als das Nobellabel Dolce & Gabbana seinerseits mit einem "flauschigen Riemen" aus echtem Nerz auf den Badelatschen-Markt drängte. Puma klagte auf Unterlassung - und musste am Donnerstag eine Schlappe mit seinen Schlappen hinnehmen.