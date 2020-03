Doku "Wie ernähre ich mich richtig" Hardy Krüger jr.: "Wir müssen unsere Nahrung respektvoller behandeln!"

Viel dazu gelernt

Ziel der Dokumentation "Wie ernähre ich mich richtig" sei es, die Menschen dazu zu bewegen, sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen und "sich zu fragen: Was kann ich persönlich tun? Wie könnte ich meine Ernährung verändern? Welchen Beitrag kann ich leisten?", so Krüger jr. Auch er habe durch den Dreh der Doku gelernt, "dass wir eine ganz große Chance haben, eine gute Zukunft zu haben, in der wir bewusster essen, bewusster mit der Nahrung und unserer Umwelt umgehen".

Darüber hinaus sei er sehr dankbar für die Reise, die er dank Bayer AG machen durfte. "Das hat mir gezeigt, dass wir uns einfach viel, viel intensiver mit unserer Umwelt auseinandersetzen müssen, dass wir viel respektvoller mit unserer Nahrung umgehen sollten, dass wir dieses ganze Thema viel offener und ernster nehmen müssen, aber dass wir auch die Chance haben, gemeinsam eine Lösung zu finden, [...] um diese Situation lebenswerter und vor allem eine gute Zukunft zu gestalten."