Doku-Soap startet in die 18. Staffel "Die Geissens": Gibt es ein Spin-off mit Davina und Shania?

"Die Geissens" sind zurück: Am Montagabend (20:15 Uhr bei RTLzwei) startet die Millionärsfamilie mit ihrer Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" in die bereits 18. Staffel. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. "So schnell werdet ihr uns nicht los", lacht Robert Geiss (55) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Und wer weiß, vielleicht startet ja schon bald ein Spin-off mit den Töchtern Davina (16) und Shania (15). "Also ich würde da sofort einschalten!", stellt Carmen Geiss (54) klar.