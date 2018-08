Doku "I Am Paul Walker" Paul Walkers Mutter: Das ist am Todestag passiert

Paul Walkers (1973-2013) Mutter Cheryl hat über die letzten gemeinsamen Momente mit ihrem Sohn gesprochen und verraten, dass der Schauspieler an seinem Todestag bester Laune war. Er habe am 30. November 2013 zusammen mit seiner Tochter Meadow in ihrer Küche gesessen und über Urlaubspläne gesprochen. In der Doku "I Am Paul Walker" sagt sie laut "People", dass Walker entschieden hatte, an diesem Abend einen Weihnachtsbaum auszusuchen und ihn mit seiner 15-jährigen Tochter zu schmücken. Der 40-Jährige hatte gerade eine Pause beim Dreh zu "Fast & Furious 7".