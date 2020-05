Doch wo wird gedreht? Trotz Corona: RTL hält an "Bachelorette" und das "Sommerhaus" fest

Kreativität bei der Umsetzung

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news zeigt sich der Sender optimistisch. "Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass wir in diesem Jahr 'Das Sommerhaus der Stars' und 'Die Bachelorette' bei RTL einplanen und wir uns mit Kreativität und Spaß an die Umsetzung machen", erklärt ein RTL-Sprecher.