Doch was funkelt an ihrem Ringfinger? Sängerin Lily Allen zieht auf Instagram blank

Die britische Sängerin Lily Allen (34, "No Shame") gibt ihren Instagram-Followern Rätsel auf. Zu einem Nacktselfie, das sie in einem Badezimmer aufgenommen hat, schreibt die Künstlerin: "Bestätigung nötig". Allen trägt nur ein weißes Handtuch auf dem Kopf und hält ihr Smartphone in Händen. Neben einem goldenen Armreif funkelt zudem ein Ring mit einem verdächtig großen Stein an ihrem Ringfinger.