Trotz allem bringt Kovac Verständnis für seinen jungen Schützling auf: "Der Renato ist ein super Junge. Ich verstehe ihn ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich keine Empathie besitze. Ich war ja auch Spieler und ich weiß, was er fühlt. Aber oftmals verstehen die Spieler nicht, wie der Trainer fühlt, wie der Trainer denkt. Natürlich sieht jeder nur sich, aber ich versuche schon, jeden korrekt zu behandeln, was in dem Gebilde ja nicht einfach ist. Letzten Endes ist Renato immer einer, der wirklich ein großes Herz hat, auch wenn er sich so äußert, das er weg will. Das ist doch okay.“