Doch kein zehnter Film? Macht Quentin Tarantino nach seinem neunten Film schon Schluss?

"Once Upon a Time... in Hollywood" läuft zumindest am 15. August in Deutschland an. Das Crime-Drama spielt im Jahr 1969 und verfolgt das Leben und die Karriere eines Western-Stars (Leonardo DiCaprio, 44) und dessen Stuntdoubles (Pitt). Doch auch die grausame Ermordung der jungen Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie, 29) durch den Manson-Clan wird in dem Film thematisiert.