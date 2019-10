Auf der Facebook-Fanseite "neun30" kündigten Anhänger des TSV 1860 am Dienstagabend in Sachen Protest gegen Löwen-Investor Hasan Ismaik eine neue Edition von "Scheiß auf den Scheich"-Stickern an. Und zwar in einer rassismusfreien Variante - nämlich "unabhängig seiner Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, Religion oder sexuellen Orientierung", wie es hieß.