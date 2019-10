Erste Hilfe beim Laufmaschen-Unfall

Wenn doch mal ein Malheur passiert und die Strumpfhose plötzlich eine Laufmasche hat, gibt es zwei SOS-Mittel: Zum einen klaren Nagellack, den wir schnellstmöglich auf die beiden Enden der Laufmasche geben. So wird ein weiteres Aufreißen verhindert. Denselben Effekt hat übrigens auch Haarspray. Sollte der Riss doch etwas größer sein, hilft leider nur noch eine zweite Ersatz-Feinstrumpfhose. Gut, dass diese nicht viel Platz wegnimmt und bequem in jede noch so kleine Clutch passt.