Wer erstach Domenico L. nachts an der Isar?

Am 28. Mai 2013 wurde Domenico L., ein in München lebender Ingenieur (31) aus Italien, in der Nähe der Corneliusbrücke ermordet. Er und seine Verlobte radelten abends an der Isar, als sie ein Mann aufhielt. Er spuckte die Frau an. Als sich Domenico L. einmischte, stach ihm der Fremde ein Messer ins Herz.