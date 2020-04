DIY-Tipps vom Experten Corona-Isolation: So gelingt der Cocktail auch zu Hause

Wie kann ich Tonic Water selber machen?

Knorr: Um ein Tonic Water herzustellen, macht man zu Hause ein gesüßtes Tonic-Extrakt, das man anschließend mit Zuckersirup und kohlesäurehaltigem Mineralwasser mischt.

Zutaten: 750 ml Wasser, 500 g Zucker, 30 g Chinarinde, 30 g Zitronensäurepulver, Schalen von 3 unbehandelten Limetten, 2 unbehandelte Zitronen und Orangen, 3 Stangen Zitronengras (ersatzweise 20 getrocknete Kaffernlimettenblätter), 4 Pimentkörner, 3 grüne Kardamomkapseln, optional 1 Esslöffel getrocknete Lavendelblüten und 1 Prise Salz.

Zubereitung: Die Schalen von den Zitrusfrüchten ziehen. Die harten Gewürzanteile leicht andrücken, zum Beispiel mit einem Kochlöffel. Alle Schalen, Gewürze und Salz mit 200 g Zucker in ein passendes Einmachglas geben und bei Raumtemperatur mindestens 24 Stunden stehen lassen, damit der Zucker die Zitrusaromen aufnimmt. Danach 250 ml Wasser in das Einmachglas geben, gut schwenken und drei bis fünf Tage an einen dunklen Ort stellen. Einmal täglich durchschwenken. Danach mit einem groben Sieb und anschließend mit einem Passiertuch oder Küchentuch fein filtern.

Das restliche Wasser (500 ml) in einem Kochtopf erhitzen, es soll nicht kochen. Den Topf vom Herd nehmen und den restlichen Zucker (300 g) einrühren, bis er sich auflöst. Den Zuckersirup abkühlen lassen und anschließend das Tonic-Konzentrat dazugeben und gut verrühren. Danach in vorbereitete, sterilisierte Flaschen abfüllen.

Was würden Sie für einen virtuellen Abend mit Freunden als Getränkebegleitung empfehlen?

Knorr: Dafür würde ich einen breitentauglichen Drink in einer ungewöhnlichen Optik empfehlen: Wie den "Black Smoke Mule". Dafür füllt man einen großen Tumbler mit Eiswürfeln, gibt 4 cl geschwärzten, rauchigen Whiskey oder Mezcal, 1,5 cl Schwarze Johannisbeere Sirup und 1,5 cl Zitronensaft dazu, rührt einmal vorsichtig um und füllt das Glas dann mit Ginger Beer auf. Auch gut kommt ein "Daiquiri Libre": Ein Twist aus "Daiquiri" und "Cuba Libre". Dafür shaked man 5 cl Rum, 2 cl Limettensaft und 2 cl selbstgemachten Cola-Sirup auf Eis und seiht es durch ein Sieb in ein Glas ohne Eis ab.

Wie mache ich Cola-Sirup selbst?

Knorr: Aus abgestandenen Cola-Resten kann man ganz einfach ein leckeres und haltbares Sirup herstellen. Dafür muss man die Cola in einem Kochtopf leicht erwärmen und die gewünschte Menge Zucker (2:1 oder etwas weniger) einrühren, bis sich der Zucker auflöst. In eine sterile, wiederverschließbare Flasche umfüllen und an einem dunklen Ort lagern.

Mit welchen Tricks bekomm ich das Bargefühl zu mir nach Hause?

Knorr: Das hängt sicherlich davon ab, welche Bars man normalerweise gerne besucht. Für mich persönlich wäre das die passende Lichtstimmung, Barlounge-Musik und ein ehrlicher Cocktail: zum Beispiel ein guter "Whiskey Sour" oder ein perfekter "Old Fashioned" bei Sonnenuntergang.