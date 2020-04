DIY-Spray Ohne Waschen: So bekommt die Kleidung einen Frischekick

Für viele Menschen gehört er zum Schönsten überhaupt - der Duft nach frisch gewaschener Wäsche. Manch einer hilft sogar nach und besprüht den Bett- oder Kissenbezug zusätzlich mit Frischesprays. Die sind aber oft teuer und schnell verbraucht. Wer für Nachschub sorgen will, muss nicht gleich in den nächsten Supermarkt. Besonders in Zeiten von Corona sollte man so wenig wie möglich zum Einkaufen. Dieses Rezept für ein selbstgemachtes Frischespray ist schnell zubereitet.