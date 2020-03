DIY-Anleitung für Zuhause Ohne Mikroplastik: Lippenstift ganz einfach selbst herstellen

Schluss mit dem vielen Plastik. Bloggerin Charlotte Schüler hat vor sieben Jahren begonnen, Kunststoff aus ihrem Leben zu verbannen. Auf Pflege- und Beautyprodukte, die industriell verarbeitet und zumeist mit chemischen Stoffen versetzt sind, verzichtet sie. Stattdessen stellt sie ihr Make-up ganz einfach selbst her. Wie? Das erklärt Schüler in ihrem neuen Buch "Do It Yourself! #Einfach plastikfrei leben".